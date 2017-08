10 atividades para empreendedores que acontecem em setembro

São Paulo – Quem tem um negócio não pode deixar de reinventar tanto sua empresa quanto a si mesmo. Um dos melhores caminhos para a inovação é buscar novos conhecimentos. Por isso, EXAME separou alguns compromissos que todo empreendedor deve marcar em sua agenda de setembro – seja pelo prazo de inscrição ou pela própria atividade.

1 – Fórum Empreendedoras

Inscrições: Até 15 de setembro, pelo site

Custo: R$ 80

Data da atividade: 19 de setembro

Onde: Hotel Maksoud Plaza – São Paulo

Organizado pela Rede Mulher Empreendedora, o fórum já está em sua sexta edição e tem como principal intuito fortalecer o empreendedorismo feminino, fomentar negócios entre mulheres e oferecer capacitação e inspiração. Dentre as convidadas estão Paola Carosella, jurada do programa MasterChef e dona de dois restaurantes; Nathalia Arcuri, do site Me poupe!; Adriana Carvalho, da ONU Mulheres; Caroline Sandler, fundadora do site Finanças Feminas; Maria Rita e Cassio Spina da Anjos do Brasil; e Camila Achutti, fundadora da Mastertech e uma das referências brasileiras pela inclusão da mulher na tecnologia; entre outros.

2 – Empreenda Santander 2K17

Inscrições: Até 4 de setembro, pelo site

Custo: Gratuito

Data da atividade: O programa oferece mentoria por até 6 meses

Onde: Serão aceitos participantes de qualquer lugar do país

O Empreenda Santander 2K17 tem como objetivo incentivar ideias e projetos empreendedores em todo o Brasil e apoiará até 17 negócios em três categorias: Universitário Empreendedor, Startups e Microempreendedores. Os vencedores receberão apoio financeiro, bolsas de estudo e mentoria por até 6 meses.

3 – In-cosmetics Latin America 2017

Inscrições: Até 19 de setembro, pelo site

Custo: Grátis até o dia 19 de setembro. Nos dias 20 e 21 (quando ocorre o evento a entrada custará R$ 165.

Data da atividade: 20 e 21 de setembro

Onde: Expo Center Norte – São Paulo

Evento voltado para quem atua no setor de cosméticos, com foco em geração de negócios, conteúdo e networking.

4 – CX Summit

Inscrições: Até 27 de setembro pelo site

Custo: R$ 807,50 (grupo) a R$ 1.150,00 (individual)

Data da atividade: 28 de setembro

Onde: Theatro Net São Paulo – São Paulo

Promovido pela Tracksale, o evento tratará sobre experiência do cliente. O objetivo é trocar conhecimento sobre as melhores técnicas para aprimorar o relacionamento entre as empresas e consumidores, e se conectar com outros profissionais e corporações que estão inovando com os seus clientes. Serão abordados temas como fidelização, inovação e retenção de clientes.

5- Expo Franchising ABF Rio

Inscrições: Podem ser feitas até a data do evento, pelo site

Custo: Passaporte simples (1 pessoa): R$ 55 antecipado e R$ 60 no local. Passaporte duplo (2 pessoas): R$ 85 antecipado e R$ 100 no local.

Data da atividade: De 28 a 30 de setembro.

Onde: Av. Salvador Allende, 6555 − Barra da Tijuca – Rio de Janeiro

6 – Ford Fund Lab: Inovação e Mobilidade

Inscrições: Até 17 de setembro, pelo site

Custo: Grátis

Data da atividade: Indefinido

Onde: Encontros em São Paulo

A Artemisia e o Ford Fund, braço filantrópico da Ford, vão selecionar e apoiar empreendedores com startups focadas na temática de impacto social e mobilidade. O programa selecionará até 20 startups, as quais terão acesso a ferramentas inovadoras, conteúdos exclusivos, conexão com outros empreendedores do setor e mentorias com especialistas de negócio.

7 – Semana do Empreendedor Mauá

Inscrições: Até 12 de setembro, pelo site

Custo: Grátis

Data da atividade: De 12 a 14 de setembro

Onde: Instituto Mauá de Tecnologia – São Caetano do Sul

O evento é organizado por alunos e professores do Instituto Mauá de Tecnologia e terá uma série de palestras com foco no tema “Administrador do futuro na era digital”.

8 – Desafio Start-Ed: Tecnologias para Transformar a Aprendizagem

Inscrições: Até 10 de setembro pelo site

Custo: Grátis

Data da atividade: O Desafio Start-Ed terá duração de oito meses

Onde: Haverá cinco encontros presenciais em São Paulo, além de acompanhamento virtual dos empreendedores entre os encontros.

O desafio é uma parceria entre a Fundação Lemann, a Universidade Columbia e a Artemisia. O objetivo do programa é identificar, selecionar e apoiar empreendedores em educação. Os 12 empreendedores selecionados serão preparados para desenvolver produtos e serviços capazes de solucionar desafios específicos associados a três temas: defasagem escolar, inclusão de alunos com deficiências e participação ativa de pais e responsáveis no processo de aprendizagem de alunos.

9 – Entendendo Franchising

Inscrições: Abertas até o preenchimento das vagas, pelo site

Custo: Sócios da ABF: R$ 250; não sócios: R$ 340; estudantes: R$ 280

Data da atividade: 28 de setembro

Onde: Sede da Associação Brasileira de Franchising (ABF) – São Paulo

10 – Agile Experience 2017

Inscrições: Até 20 de setembro, pelo site

Custo: R$ 720

Data da atividade: 21 e 22 de setembro

Onde: Costão do Santinho – Florianópolis/SC

Com foco em trade marketing, o evento tem como objetivo promover a troca de ideias, discutir desafios e aprimorar práticas do segmento a partir de uma programação intensa, com a participação de empresas como Google, L’Oréal, 3M, Nestlé e Bombril.