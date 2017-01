Zuckerberg suspende plano para forçar a venda de áreas no Havaí

Diante de críticas crescentes de nativos e parlamentares, o presidente-executivo do Facebook, Mark Zuckerberg, revelou nesta sexta-feira que suspendeu a tentativa legal de forçar a venda de áreas em sua propriedade à beira-mar na ilha de Kauai que são reivindicados por havaianos nativos.

“Agora que eu compreendo melhor as questões, é claro que cometemos um erro”, escreveu ele no jornal The Garden Island.

Zuckerberg já havia procurado garantir faixas de terra dentro da propriedade mediante a apresentação um mecanismo legal usado para estabelecer a propriedade e forçar uma venda de terra onde os direitos de herança remontam gerações e a documentação formal inexiste.

O deputado havaiano Kaniela Ing, democrata, em resposta à controvérsia apresentou um projeto que exige mediação em disputas semelhantes envolvendo havaianos nativos.

Na época, o parlamentar comparou o plano de Zuckerberg aos dos barões do açúcar que tomaram terras de havaianos nativos nos anos 1800.