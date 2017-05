Zuckerberg discursa em Harvard, universidade da qual desistiu

São Paulo – Mark Zuckerberg fez um discurso inusitado ontem. Ele falou aos formandos de Harvard da turma de 2017, universidade da qual ele desistiu antes de se formar, há 14 anos. Ele também recebeu um diploma honorário da instituição de ensino.

O presidente do Facebook até brincou com o fato no início de sua fala: “Estou honrado de estar aqui com vocês porque, sejamos claros, vocês conquistaram algo que eu nunca pude. Se eu conseguir terminar esse discurso, será a primeira vez que eu realmente terminarei alguma coisa em Harvard”.

A uma plateia de jovens da mesma geração que ele, ele falou sobre a importância de ter um propósito na vida e ajudar outros a alcançar o mesmo.

“Não estou aqui para dar a vocês o discurso de formatura tradicional sobre encontrar seu propósito. Nós somos millenials. Tentaremos fazer isso instintivamente. Ao invés disso, estou aqui para dizer a vocês que achar seu propósito não é o suficiente. O desafio para nossa geração é criar um mundo em que todos tenham um senso de propósito”, disse.

Ele falou sobre o início da história da empresa, quando compradores apareceram oferecendo grandes quantias de dinheiro para comprar o Facebook. “Sem um senso de propósito maior, aquele era o sonho de qualquer startup se tornando realidade”, afirmou.

No entanto, o presidente se manteve firme na decisão de não vender o Facebook, o que causou grandes conflitos internos e levou à saída de todos seus diretores. “Foi o tempo mais difícil na liderança do Facebook. Eu acreditava no que estávamos fazendo, mas me sentia sozinho”.

Mas, certo do objetivo de conectar o mundo, ele manteve a empresa independente. Conectar o mundo e construir comunidades mais significativas já é um tema recorrente do presidente do Facebook: ele escreveu sobre isso ao detalhar os planos da empresa para o futuro.

Discurso político

Para que todos possam alcançar seu propósito, a sociedade precisa ser mais igualitária, disse Zuckerberg.

“Há algo de errado com o nosso sistema se eu posso sair daqui e ganhar bilhões de dólares em 10 anos enquanto milhões de estudantes não conseguem pagar os empréstimos estudantis, muito menos começar um negócio”, afirmou.

Ele discursou sobre a desigualdade nos Estados Unidos e no mundo, avaliando que todos precisam de direitos básicos para ter sucesso na vida, como renda básica universal, seguro saúde, educação e benefícios para cuidar de crianças.

Incentivado por sua esposa, Priscilla Chan, Zuckerberg começou a dar aulas para crianças há 5 anos e, desde então, faz jantares com todos uma vez por mês. Ele disse que, este ano, todos entrarão em uma universidade – em alguns casos, serão os primeiros de sua família a fazerem ensino superior.

O bilionário mencionou a Chan Zuckerberg Initiative, que abriu com sua esposa, com o objetivo de investir sua fortuna para promover oportunidades a todos.

Ainda que os temas de seu discurso sejam bastante políticos, o empresário garantiu que não está interessado em concorrer à presidência dos Estados Unidos. Rumores sobre as ambições políticas de Zuckerberg surgiram depois que ele revelou seu plano de visitar todos os 50 estados do país em um ano.

De volta ao passado

O agora bilionário de 33 anos relembrou momentos do início de sua vida acadêmica. Por exemplo, quando ele recebeu o e-mail de aceitação de Harvard, ele estava jogando no computador.

Abaixo, o vídeo do momento em que ele percebe que foi aceito, gravado pelo seu pai:

Ele também se lembra de sua primeira aula na faculdade, Ciência da Computação 121. Como ele estava atrasado, vestiu a camisa ao contrário e apenas um colega conversou com ele: Kang-Xing Jin, que hoje é um dos diretores do Facebook.

Para ele, no entanto, o melhor momento da vida acadêmica ocorreu quando ele conheceu sua futura esposa: na fila do banheiro em uma festa.

Na mesma semana em que discursou aos formandos, Zuckerberg se tornou um deles: recebeu seu diploma.

Assista ao discurso completo no vídeo e leia a versão transcrita aqui.