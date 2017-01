Yahoo adia venda para Verizon até o próximo trimestre

Washington – A companhia tecnológica Yahoo adiou sua venda para o gigante de comunicações Verizon, pré-acordada em US$ 4,8 bilhões e inicialmente prevista para início deste ano, para o próximo trimestre, segundo informações da empresa divulgadas na segunda-feira.

O Yahoo anunciou esta decisão junto com seus resultados anuais que mostram lucro de US$ 162 milhões no último trimestre do ano, apesar de dois grandes ataques cibernéticos reconhecidos pela empresa neste período, durante o processo de acordo com a Verizon.

A diretora-executiva do Yahoo, Marissa Mayer, disse ontem em comunicado que as perspectivas com a Verizon são “brilhantes”, apesar de fontes do gigante de comunicações confirmaram ao jornal “The New York Times” que seguem analisando o impacto dos ciberataques antes de fechar a compra.

O Yahoo reconheceu em setembro e dezembro do ano passado, após concordar em julho sua venda para Verizon, dois grandes roubos de informações ocorridos em 2013 e 2014 que afetaram no total a cerca de 1,5 milhão de usuários.

O pré-acordo com Verizon contempla a venda do negócio publicitário do Yahoo, websites, aplicativos móveis e e-mails. EFE