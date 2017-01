Whirlpool tem lucro líquido estável no 4º tri após aquisições

A Whirlpool, maior fabricante mundial de eletrodomésticos, disse que seu lucro no quarto trimestre permaneceu inalterado, já que os custos de aquisição compensaram as vendas da América do Norte, seu maior mercado.

O lucro líquido disponível para a Whirlpool ficou estável em 180 milhões de dólares no trimestre encerrado em 31 de dezembro. O lucro por ação subiu para 2,36 dólar, ante 2,28 dólares por ação um ano antes.

A fabricante de várias marcas de eletrodomésticos, incluindo KitchenAid, Maytag e a marca Whirlpool, disse que as vendas subiram 1,7 por cento, para 5,66 bilhões de dólares.

As vendas da Whirlpool diminuíram nos quatro trimestres anteriores em razão de demanda fraca, difícil concorrência no mercado norte-americano e libra depreciada depois que o Reino Unido votou em junho para deixar a União Europeia.