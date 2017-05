Western Digital pode se unir a consórcio por unidade da Toshiba

Tóquio – A Western Digital pode se unir a um consórcio do governo japonês e da KKR em uma oferta pela unidade de chips da Toshiba, recuando de uma demanda anterior por uma participação majoritária imediata, segundo duas fontes familiarizadas com o assunto.

O consórcio deve ser o interessado favorito para o segundo maior produtor de chips de memória NAND do mundo, com a presença do fundo apoiado pelo Estado, o Innovation Network do Japão (INCJ, na sigla em inglês), e do Banco de Desenvolvimento do Japão (DBJ, na sigla em inglês) com o selo de aprovação do governo.

A concessão da Western Digital pode ser um ponto de virada no disputado leilão da unidade, que a Toshiba avaliou em ao menos 2 trilhões de ienes (18 bilhões de dólares).

Uma venda bem-sucedida é fundamental para a recuperação da Toshiba depois dos enormes custos excedentes com a unidade nuclear Westinghouse que mergulhou em uma crise.

A Western Digital, que opera em conjunto a principal fábrica de chips de memória da Toshiba, buscou arbitragem, argumentando que o conglomerado japonês está violando seu contrato de joint venture e exigindo direitos exclusivos de negociação.

As fontes disseram nesta segunda-feira que a Western Digital está aberta para ser uma investidora minoritária por enquanto e planeja aumentar sua participação para mais da metade quando o INCJ e a KKR procurarem uma saída de seus investimentos.

Outros interessados pelo negócio de chips incluem a fabricante de chips norte-americana Broadcom que se uniu com a empresa de private equity Silver Lake, e a Brain Capital, que formou parceria com a fabricante de chips sul-coreana SK Hynix, segundo as fontes.