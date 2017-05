Wesley Batista faz contraoferta de R$4 bi para acordo com MPF

Brasília – O empresário Wesley Batista e seus advogados apresentaram nesta quarta-feira contraproposta de pagamento de 4 bilhões de reais para acordo de leniência do grupo J&F junto ao Ministério Público Federal do Distrito Federal, que foi recusada pela órgão.

O MPF-DF propôs pagamento de cerca de 11 bilhões de reais pela J&F para aceitar acordo de leniência. A primeira proposta do grupo havia sido de 1 bilhão.

Segundo o representantes do MPF-DF, as negociações com o empresário continuam nesta quarta-feira sem previsão de término.