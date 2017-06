Wesley Batista deixa presidência do conselho da Pilgrim’s Pride

Greeley – Wesley Batista, acionista da J&F Investimentos e da JBS, deixou a presidência do conselho de administração da Pilgrim’s Pride (PPC). A JBS é acionista majoritária da processadora norte-americana de carne de frango, com sede em Greeley, Colorado.

Segundo informações da empresa, Wesley renunciou e será substituído por Denilson Molina, diretor financeiro da divisão de alimentos da JBS nos Estados Unidos.

Joesley Batista também deixou o conselho. Os irmãos, por meio do grupo J&F, firmaram acordo de leniência com o Ministério Público Federal no Brasil, com multa de R$ 10,3 bilhões, após delações de casos de corrupção.

Em Nova York, as ações da Pilgrim’s Pride caíam 1,44% há pouco, a US$ 23,96. Fonte: Dow Jones Newswire.