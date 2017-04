Wells Fargo tem lucro quase estável no 1º tri com despesa maior

O Wells Fargo & Co, terceiro maior banco dos Estados Unidos em termos de ativos, divulgou lucro líquido praticamente estável no primeiro trimestre, afetado por receita menor com hipotecas e despesas maiores.

O lucro líquido aplicável a acionistas atingiu 5,06 bilhões de dólares no trimestre encerrado em 31 de março, ante 5,09 bilhões de dólares no mesmo período de 2016. O lucro por ação subiu para 1 dólar, ante 0,99 dólar, superando a estimativa média de analistas de 0,97 dólar por ação.

A receita total do Wells Fargo caiu para 22 bilhões de dólares, abaixo da expectativa média de 22,32 bilhões de dólares.

O banco é alvo de múltiplas ações judiciais e apurações regulatórias desde que investigações do governo revelaram em setembro que alguns dos funcionários abriram até 2 milhões de contas sem o conhecimento dos clientes. O escândalo afetou a imagem do banco e levou à renúncia do seu presidente, John Stumpf.