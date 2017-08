Wells Fargo eleva número de contas falsas em mais de 1 milhão

O Wells Fargo elevou nesta quinta-feira em mais de um milhão o número de contas possivelmente abertas sem conhecimento dos clientes, após revisão ampliada sobre práticas de vendas.

A revelação é o último capítulo de um escândalo de um ano no banco de São Francisco, de novo na mira de legisladores, que se preparam para voltar ao Congresso na próxima semana.

A senadora democrata Elizabeth Warren, líder em questões de finanças do consumidor, tuitou “Inacreditável” após o Wells Fargo dizer que descobriu que 1,4 milhões de contas adicionais foram potencialmente abertas sem permissão, elevando a estimativa total para cerca de 3,5 milhões.

“Toda nova revelação parece expandir o escopo dos problemas do banco, o que cria a percepção de que o escândalo está aumentando em vez de desaparecer”, disse o analista do Cowen Washington Research, Jaret Seiberg.

O escândalo sobre contas falsas tornou-se público em setembro, quando o Wells Fargo chegou a um acordo de 190 milhões de dólares com reguladores sobre o assunto.

Isso levou à saída do presidente-executivo John Stumpf, à divisão entre acionistas e divulgações de outros problemas nas vendas, incluindo seguro para automóveis e taxas impróprias de hipotecas.

Os problemas relatados na quinta-feira vieram após um consultor contratado pelo Wells Fargo examinar as contas desde 2009, um histórico mais amplo do que a revisão do ano passado.

O Wells devolverá 2,8 milhões de dólares para clientes que aparentemente tiveram contas abertas para pessoas físicas e pequenas empresas sem permissão.

O banco também revelou que 528 mil registros de pagamento de contas online potencialmente não autorizadas, um problema divulgado recentemente e o banco pagará 910 mil dólares aos clientes afetados.