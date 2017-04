WEG tem queda de 8,7% no lucro do 1º trimestre

São Paulo – A WEG teve lucro líquido de 257,7 milhões de reais no primeiro trimestre, queda de 8,7 por cento sobre o resultado obtido um ano antes, pressionada por queda na receita com vendas no mercado brasileiro e no exterior.

A fabricante de motores elétricos e tintas industriais teve geração de caixa medida pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) de cerca de 331 milhões de reais nos três meses encerrados em março, queda de 3,3 por cento sobre o desempenho de um ano antes.

A companhia teve queda de 19,6 por cento na receita de vendas no mercado externo, para 1,14 bilhão de reais, enquanto em dólares a linha ficou praticamente estável, a 363,8 milhões.

No Brasil, a receita recuou 0,4 por cento no período, para 990,9 milhões de reais. Mas a empresa citou que viu o mercado brasileiro “continuar na tendência de normalização gradual do ambiente de negócios, depois de um período muito difícil”.

A WEG citou entre os sinais de melhora do ambiente econômico “entrada mais estável de pedidos de produtos de ciclo curto”, mas comentou que o avanço não foi suficiente para compensar queda na quantidade de dias úteis trabalhados no primeiro trimestre e o fortalecimento do real contra o dólar.

A receita líquida de vendas da companhia encerrou o primeiro trimestre em 2,13 bilhões de reais, queda de 11,7 por cento ante mesmo período de 2016 e de 10 por cento na comparação com os três últimos meses do ano passado.

A WEG reduziu em 14 por cento o custo de produtos vendidos no primeiro trimestre sobre um ano antes e a margem bruta subiu 2,1 pontos percentuais, para 29,9 por cento no período, apesar de alta nos preços de insumos como aço e cobre, o que a empresa tem compensado no Brasil com alta de preços de seus produtos.

A WEG investiu 58,7 milhões de reais no trimestre, dos quais 51 por cento fora do Brasil. Um ano antes a empresa havia investido no período 112,6 milhões. A WEG estima investimento para este ano de 347,4 milhões de reais.