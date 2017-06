WEG firma contrato para compra da CG Power USA por US$ 37 mi

São Paulo – A multinacional brasileira WEG assinou nesta quarta-feira um contrato com a CG Power Systems Belgium para a aquisição da CG Power USA, nos Estados Unidos, por US$ 37 milhões, informou a companhia sediada em Jaraguá do Sul, que é uma das maiores fabricantes de equipamentos elétricos e tintas industriais do mundo.

A operação está prevista para ser concluída de maneira definitiva antes do dia 31 de julho, já que ainda faltam ser cumpridas determinadas condições, segundo um comunicado da WEG remetido à Bolsa de Valores de São Paulo.

“A WEG comunica que a conclusão da transação só se tornará efetiva após o cumprimento de determinadas condições habituais em operações desta natureza”, acrescentou a companhia na nota.

A CG Power USA, estabelecida no estado de Missouri, no centro-oeste dos EUA, é uma subsidiária controlada pelo grupo CG Power Systems, que está entre os dez maiores fabricantes de transformadores em nível mundial.

A companhia americana que será adquirida pela multinacional brasileira é especializada na fabricação, montagem, supervisão e implementação de transformadores de distribuição e força de até 60 MVA (megavoltamperes) – 161 kV (quilovolts).

Além disso, a CG Power USA possui três unidades, que ocupam uma área construída de 26.300 metros quadrados, e um total de 452 colaboradores, segundo a nota enviada à Bolsa.

No ano fiscal 2016/2017, o faturamento líquido da companhia norte-americana foi de US$ 128 milhões.