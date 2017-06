Walmart testa entregas feitas por funcionários voluntários

Estados Unidos – O Walmart está testando um programa que permite que funcionários da loja entreguem os pedidos encomendados no site após terminarem o expediente, enquanto tenta encontrar formas de acabar com a distância com a rival Amazon.com.

O programa de entrega é voluntário para funcionários das lojas e permite que eles se inscrevam para um máximo de 10 entregas por dia.

A varejista não deu detalhes sobre a remuneração dos inscritos. O teste é limitado a três lojas nos estados norte-americanos de Nova Jersey e Arkansas.

Marc Lore, líder das operações de comércio eletrônico do Wal-Mart, disse nesta quinta-feira que a medida reduzirá os custos de transporte, tornará as entregas mais rápida e permitirá que os trabalhadores ganhem uma compensação adicional.

As lojas do Walmart estão em um raio de 16 quilômetros de 90 por cento da população norte-americana, disse Lore.

“Imagine todas as rotas em que nossos associados dirigem de um lado para o outro e as casas pelas quais passam ao longo do caminho. É mais fácil ver por que esse teste pode inverter o jogo”.

Desde sua entrada em agosto, Lore ajudou a liderar alguns movimentos agressivos para impulsionar negócios online da varejista, que concluiu a aquisição de 3 bilhões de dólares da ex-empresa de Lore, o varejista online Jet.com, em setembro.

O Walmart fará sua reunião anual de acionistas na sexta-feira no Arkansas.