Walmart tem lucro de US$ 3,04 bilhões no trimestre até abril

Nova York – O Walmart anunciou hoje que teve lucro líquido de US$ 3,04 bilhões no trimestre até abril, equivalente a US$ 1,00 por ação.

No mesmo período do ano passado, o grupo varejista americano teve ganho de US$ 3,08 bilhões, ou US$ 0,98 por ação.

Analistas consultados pela FactSet previam lucro por ação menor, de US$ 0,96. Às 9h (de Brasília), as ações do Walmart subiam 1,2% nos negócios do pré-mercado em Nova York.

Na mesma comparação, a receita avançou 1,4%, a US$ 117,54 bilhões, ficando um pouco abaixo do consenso da FactSet, de US$ 117,8 bilhões. Apenas as vendas online nos EUA cresceram 63%.

Para o próximo trimestre, até julho, o Walmart prevê lucro por ação de US$ 1 a US$ 1,08, excluindo-se benefícios ligados à venda da varejista mexicana Suburbia.