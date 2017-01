Walmart diz que planeja criar cerca de 10 mil empregos nos EUA

Nova York – O Walmart informou que planeja gerar cerca de 10 mil empregos nos Estados Unidos neste ano, um sinal de que mesmo a maior empregadora do setor privado do país sente a necessidade de se posicionar pelo crescimento das vagas, antes da posse do presidente eleito Donald Trump.

As vagas virão da abertura já planejada de lojas, de expansões em lojas existentes e com novos serviços de e-commerce, informou a companhia nesta terça-feira. A varejista disse que mais 24 mil empregos na construção serão apoiados por esses esforços.

“Com uma presença em milhares de comunidades e uma vasta rede de fornecedores, sabemos que temos um papel importante em criar empregos americanos”, disse em comunicado Dan Bartlett, vice-presidente executivo do Walmart para questões corporativas.

Várias companhias, como a Amazon, prometeram criar empregos nos EUA nas últimas semanas. Trump tem pressionado as empresas a gerar vagas no país, ameaçando aquelas que mudarem operações para o México, por exemplo, com altos impostos de importação.

O Walmart tem 1,5 milhão de empregados nos EUA. Conforme se volta para o e-commerce, porém, desacelera a criação de novas lojas, historicamente o principal motor de suas vendas e de sua geração de vagas. A companhia de Bentonville, Arkansas, tem também reduzido pessoal e reestruturado operações. Ela planeja eliminar cerca de mil empregos corporativos antes do fim do mês, disseram na semana passada pessoas familiarizadas com o assunto. Fonte: Dow Jones Newswires.