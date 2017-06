Walmart anuncia compra da varejista online de moda Bonobos

O Walmart anunciou nesta sexta-feira a compra da varejista online de moda masculina Bonobos por 310 milhões de dólares, seu quarto negócio de comércio eletrônico em menos de um ano, enquanto tenta reduzir a diferença para a líder de comércio eletrônico Amazon.com.

No entanto, as ações da Walmart caíram cerca de 7 por cento após a Amazon revelar um acordo de 13,7 bilhões de dólares para comprar a rede de supermercados Whole Foods.

A compra da Whole Foods pela Amazon acontece enquanto o Walmart enfrenta uma guerra de preços com rivais como Aldi e Kroger no segmento de supermercados, que representa cerca de 56 por cento da receita da Walmart.

O movimento da Amazon aumenta a pressão sobre o Walmart, já que ao longo do tempo a entrega de conveniência e supermercado oferecida pelo gigante do comércio eletrônico provavelmente reduziria as vendas da Walmart, disse Ken Perkins, presidente da empresa de pesquisa Retail Metrics.

O Walmart vem reforçando a presença online para competir melhor com a Amazon.

O Walmart comprou o varejista de internet Jet.com por cerca de 3 bilhões de dólares no ano passado, no maior acordo para uma empresa iniciante no comércio eletrônico.

No primeiro trimestre, o Walmart comprou a varejista de moda feminina ModCloth, o varejista de roupas e equipamentos para o exterior Moosejaw e o varejista de calçados Shoebuy.