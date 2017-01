Volkswagen vai fabricar primeiros carros com JAC Motors até 2018

Pequim – A Volkswagen planeja fabricar os primeiros carros com a chinesa JAC Motors até 2018 e espera que a joint venture seja aprovada pelo governo na primeira metade do ano, disse nesta quinta-feira o presidente da empresa na China, Jochem Heizmann.

As duas montadoras assinaram um acordo preliminar em setembro para explorar a produção de veículos elétricos.

Segundo Heizmann, a Volkswagen espera que o mercado automotivo chinês cresça em ritmo mais lento de 5 por cento em 2017, mesma previsão da associação local de montadoras, enquanto incentivos fiscais para carros com motor pequeno são revertidos.

A empresa alemã entregou 3,98 milhões de veículos na China em 2016, 12,2 por cento mais que o de 2015, tornando-se a montadora estrangeira com maior presença no país.

Heizmann disse que a Volkswagen planejava investir 4 bilhões de euros na China em 2017 por meio de joint ventures.

O mercado automotivo chinês, o maior do mundo, se fortaleceu após o governo reduzir os impostos para carros com motor de até 1,6 litro no fim de 2015, ajudando a impulsionar as vendas para 13,7 por cento no ano passado.

O tributo que incidia sobre esses carros subiu para 7,5 por cento neste ano, ante 5 por cento em 2016, e vai retornar ao patamar de 10 por cento em 2018.