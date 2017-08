Volkswagen não tem pressa de vender ativos, diz executivo

Wolfsburg, Alemanha – A Volkswagen está mais focada no reposicionamento em veículos elétricos e serviços de transporte do em que numa venda potencial da marca de motocicletas Ducati ou da fabricante de transmissões Renk, disse o líder de estratégia da empresa.

Analistas e banqueiros vêm esperando que a maior montadora da Europa venda ativos em breve para ajudar a cobrir os custos do escândalo de fraude no teste de emissão de poluentes em veículos a diesel, que já custou 25 bilhões de dólares

Mas Thomas Sendran disse que a alemã não tem pressa para fazer desinvestimentos, que são combatidos pelos poderosos sindicatos.

“É muito mais importante discutir em quais áreas novas de negócio a empresa entrará. Desinvestimentos são menos relevantes”, disse o executivo à Reuters.

“Grandes decisões, como expandir ou otimizar o portfólio de negócio de uma companhia global, necessitam de tempo e precisam ser desenvolvidas por consenso”, disse ele.

A Volkswagen pediu que bancos analisassem opções para a Ducati e Renk, incluindo a venda das divisões, disseram fontes, à medida que revisa seus negócios depois de anunciar, há um ano, um impulso significativo em carros elétricos e serviços como viagens compartilhadas.

Mas um potencial acordo hoje não tem o apoio da maioria no conselho de supervisão da empresa, com líderes trabalhistas – que ocupam metade dos acentos do conselho – resistindo a uma venda, a menos que haja motivos financeiros convincentes.