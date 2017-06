Volks vê embarques de veículos crescerem 63% no ano

São Paulo – Se no mercado doméstico as vendas da marca ainda patinam, nas exportações a Volkswagen vive um de seus melhores momentos no País. Por ser a maior exportadora de automóveis do Brasil, a montadora está puxando o desempenho recorde da indústria automobilística nas vendas ao exterior.

De janeiro a maio, os embarques da Volks cresceram 63%, chegando a 71,1 mil carros, ou 23% do total exportado pela indústria de veículos no período.

Argentina, México e Colômbia foram os principais destinos dos automóveis exportados pelas três fábricas de veículos da Volkswagen no Brasil.

Seu modelo mais exportado é o Gol, com 32,2 mil unidades embarcadas nos cinco meses, seguido por Voyage (13 mil), Saveiro (11,8 mil) e o subcompacto Up! (8,4 mil).

O desempenho positivo das exportações tem ajudado a Volkswagen a reduzir a ociosidade de suas linhas de produção, ao compensar a queda no mercado doméstico, onde vendeu, no acumulado até maio, 3,8 mil carros a menos do que em igual período do ano passado.

Balanço divulgado na semana passada pela Anfavea, entidade que representa as montadoras instaladas no País, mostra que as exportações de veículos, incluindo caminhões e ônibus, crescem num ritmo de quase 62% neste ano.

Tanto em maio, quando foram exportadas 73,4 mil unidades, quanto no acumulado dos cinco primeiros meses de 2017 – período em que as vendas externas chegaram a 307,6 mil unidades -, os embarques registraram, entre períodos equivalentes, as melhores marcas da história da indústria automobilística nacional.