Vivo fecha com CBF para transmitir jogos da Seleção

São Paulo – Após a TV Cultura e a TV Brasil firmarem contrato com a CBF para transmitir os próximos jogos da Seleção Brasileira, uma empresa um pouco improvável decidiu concorrer pela audiência dos brasileiros. A operadora de telefonia celular Vivo anunciou que irá veicular gratuitamente os próximos dois amistosos para todos os seus clientes móveis.

Os espectadores terão acesso às partidas no site mobile “Vivo Futebol” ou no aplicativo de nome homônimo. Segundo a empresa, quem estiver usando a rede móvel será autenticado automaticamente. Quem optar pelo uso do Wi-Fi, por sua vez, deverá informar o número de sua linha e um PIN de autenticação recebido via SMS. Os jogos poderão ser assistidos por celular ou tablet.

Vale lembrar que a Vivo é patrocinadora da Seleção, o que provavelmente lhe permitirá exclusividade nessa modalidade de serviço.

As transmissões da CBF serão narradas por Nivaldo Prieto, com comentários de Pelé e Denílson. Nos próximos dias 9 e 13, a equipe comandada pelo técnico Tite entra em campo, respectivamente, contra a Argentina e Austrália. Ambos os jogos estão marcados para começar às 7h, no horário de Brasília.