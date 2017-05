Vivendi indica dois terços do conselho da Telecom Italia

Rpzzano – O grupo francês de mídia Vivendi reforçou seu controle sobre a Telecom Italia nesta quinta-feira ao indicar 10 de 15 diretores no conselho de administração do grupo de telecomunicações, que controla a TIM no Brasil.

Uma assembleia de acionistas da Telecom Italia aprovou o conjunto de candidatos ao conselho enviado pela Vivendi com aprovação de 49,4 por cento dos votos. A associação italiana Assogestioni indicou os cinco membros restantes do colegiado.

O novo conselho de administração vai se reunir na sexta-feira para eleger um presidente para o colegiado.