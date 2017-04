Via Varejo registra lucro líquido de R$ 97 mi no 1º trimestre

São Paulo – A Via Varejo registrou lucro líquido de R$ 97 milhões no primeiro trimestre de 2017, revertendo o prejuízo de R$ 237 milhões registrado em igual período do ano passado, este número em dados pro-forma, não auditados.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) consolidado da Via Varejo chegou a R$ 308 milhões no trimestre, com margem de 5,1%, frente a valor negativo de R$ 55 milhões entre janeiro e março de 2016 e margem de -0,9%.

No critério ajustado, o Ebitda foi de R$ 329 milhões, com margem de 5,5%, frente a R$ 35 milhões no primeiro trimestre do ano passado, com margem Ebitda ajustada de 0,6%.

A Via Varejo já havia reportado antecipadamente seu resultado de vendas. O faturamento líquido das lojas físicas somou R$ 4,891 bilhões entre janeiro e março, o que representa um crescimento de 4,2% ante igual etapa de 2016.

O faturamento das vendas online, por sua vez, caiu 5,7% no primeiro trimestre ante os primeiros três meses de 2016, totalizando R$ 1,102 bilhão. No total, a receita líquida somou R$ 5,993 bilhões, alta de 2,6% na comparação anual.

O resultado financeiro líquido ficou negativo em R$ 140 milhões no primeiro trimestre do ano, 22,8% maior do que o valor também negativo em R$ 114 milhões do mesmo período do ano passado.