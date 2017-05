Via Varejo comunica reorganização societária com a família Klein

A Via Varejo comunicou nesta quinta-feira que foi realizada uma operação de reorganização societária que envolveu o Goldentree Fundo de Investimento em Ações, administrado pela BRL Trust, e a família Klein.

Foram transferidas para Natalie Klein todas as ações que estavam em poder de empresas da família sediadas na Nova Zelândia.

Os papéis representam 10,48% do capital da Via Varejo. Depois de receber as ações, Natalie Klein as transferiu para a Goldentree.

Assim, a BRL Trust, por meio deste fundo, passou a deter 10,48% do capital da Via Varejo. O comunicado ressalta que as operações foram realizadas fora do ambiente da Bolsa de Valores.

E que em decorrência dessa participação, o Goldentree passa a deter participação direta, enquanto Natalie Klein passa a ter participação indireta no capital da companhia.

Além disso, o fundo aderiu aos termos do Acordo de Acionistas da Via Varejo.

No comunicado que detalha a operação, a Goldentree afirma que o objetivo é reorganizar as participações detidas pela família Klein na Via Varejo, e que não se trata de aquisição de controle ou alteração na administração.