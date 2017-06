Via Varejo adota tecnologia da IBM para canal de atendimento

São Paulo – A varejista de eletroeletrônicos e móveis Via Varejo passa a utilizar a partir deste mês o recurso da tecnologia cognitiva “Watson”, da IBM, em um novo canal de atendimento a clientes dos sites da Casas Bahia e do Pontofrio.

Por meio de um “chat bot” (um chat com resposta automática), a empresa afirma que o consumidor poderá ter acesso a informações sobre seus pedidos, trocas, cancelamento ou devolução de produtos de uma maneira simples, rápida e mais efetiva.

A nova ferramenta estará disponível, no começo, apenas para o segmento de smartphones e a ideia é ajudar o cliente a escolher as melhores opções de dispositivos com base em suas preferências e necessidades.

De acordo com a companhia, o serviço estará disponível tanto nas versões desktop como em dispositivos móveis, e também servirá como ferramenta de apoio para vendedores, que poderão utilizar o sistema para aperfeiçoar o atendimento em lojas físicas.

A tecnologia permite “oferecer um atendimento mais exclusivo, rápido e multicanal, pois poderemos utilizar os dados compartilhados entre nossas lojas online e físicas”, disse o diretor de comércio eletrônico da rede, Flavio Dias, em nota.

A Via Varejo afirma que os chat bots criados com tecnologia Watson entendem a linguagem natural humana, processam a informação de maneira inteligente e devolvem aos usuários respostas com alto grau de precisão e confiabilidade.

O grande diferencial da plataforma é o fato de ela interpretar a intenção de perguntas, extraindo o contexto de cada interação com o cliente e oferecendo retornos próximos ao utilizado em uma conversa entre humanos, destacou a varejista.