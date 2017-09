Vestas se une à Tesla para combinar turbinas eólicas e baterias

Londres – A Tesla fechou parceria com a Vestas Wind Systems para estudar como combinar turbinas eólicas e baterias, guardando energia em horários com ventos para usar quando eles deixarem de soprar.

Esta parceria faz parte de um programa global mais amplo da Vestas, a maior fabricante de turbinas eólicas do mundo. A empresa busca adicionar o armazenamento de energia aos seus parques eólicos e está trabalhando com uma série de outras fabricantes de baterias em cerca de 10 projetos no total.

A Vestas anunciou o novo foco em armazenamento em sua última assembleia geral anual, em abril, e a parceria com a Tesla foi divulgada primeiro pelo jornal dinamarquês Borsen.

O presidente do conselho da empresa, Bert Nordberg, afirmou que a Vestas busca uma nova vantagem competitiva em meio à consolidação do setor e depois de superar a General Electric, no ano passado, ao assumir a maior participação de mercado dos EUA.

“Em vários projetos, a Vestas está trabalhando com diferentes tecnologias de armazenagem de energia com empresas especializadas, entre elas a Tesla, para analisar e testar como as turbinas eólicas e a armazenagem de energia podem trabalhar juntas em soluções de energia sustentável capazes de reduzir o custo da energia”, informou a Vestas em comunicado, na sexta-feira.

O programa mais amplo começou em 2012 com um projeto de teste em Lem-Kaer, Dinamarca, para combinar turbinas eólicas e baterias. A Vestas afirmou que planeja encomendar projetos adicionais em todo o mundo.

A Tesla começou recentemente a buscar novas aplicações para suas baterias além dos carros elétricos e das unidades de bateria Powerwall.

O CEO Elon Musk assinou acordo com o governo da Austrália Meridional em julho para construção de uma gigantesca instalação de armazenamento de energia para ajudar a equilibrar a rede elétrica.