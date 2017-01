Vestas recebe pedido de 42 MW em turbinas eólicas da Gestamp

São Paulo – A fabricante dinamarquesa de equipamentos eólicos Vestas informou nesta terça-feira que recebeu um pedido firme e incondicional de 21 turbinas eólicas, em um total de 42 megawatts em capacidade instalada, para os parques eólicos do Cabeço Vermelho e Cabeço Vermelho II, localizados no Rio Grande do Norte.

Além do fornecimento e instalação das turbinas eólicas, a encomenda feita pela espanhola Gestamp inclui um contrato de serviço de gerenciamento de produção, segundo nota da empresa.

“A Gestamp tem sido uma grande parceira nesses anos e foi o cliente da Vestas Brasil a receber a primeira turbina produzida em nossa fábrica no Ceará…”, disse o presidente da Vestas Brasil, Rogério Zampronha.

As turbinas serão produzidas no Brasil, com a entrega prevista para começar no quarto trimestre de 2017, e o comissionamento é esperado para o segundo trimestre de 2018.

O pedido da eleva a capacidade instalada e em construção da Vestas para mais de 1,5 GW em cinco Estados do Brasil, segundo a nota.