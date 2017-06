Verizon completa aquisição do Yahoo por US$ 4,48 bilhões

Nova York – A Verizon completou nesta terça-feira a aquisição do principal negócio do Yahoo em uma operação de US$ 4,48 bilhões, e confirmou a saída da diretora-executiva Marissa Mayer.

A Verizon unirá as operações do Yahoo com a AOL em uma nova filial que passará a se chamar Oath e que inclui o HuffPost, o Yahoo Sports, a AOL.com, Tumblr, Yahoo Finance e o Yahoo E-mail.

“O fechamento dessa transação representa um passo crítico no crescimento em escala global que precisamos para nossa companhia digital”, disse em comunicado a presidente de Mídia da Verizon, Marni Waldern.

A Oath será dirigida por Tim Armstrong, ex-diretor-executivo da AOL, que afirmou hoje que sua prioridade será tornar a companhia para veículos generalistas e o principal parceiro para fornecedores de conteúdo e publicidade.

A Verizon pagou US$ 4,48 bilhões por uma empresa que foi chave para a popularização da internet, segundo o acordo assinado pelas empresas em fevereiro, após o Yahoo sofrer vários ciberataques.

Completada a operação, a Verizon cortará 2.100 postos de trabalho no Yahoo e na AOL, cerca de 15% do total de 14 mil funcionários empregados pelas duas companhias, em uma tentativa de reduzir pessoas com funções semelhantes e tornar a empresa mais eficiente.

Uma das principais mudanças é a saída da então executiva-chefe do Yahoo, Marissa Mayer, que receberá uma compensação de US$ 23 milhões, segundo os documentos enviados pela empresa às autoridades reguladoras dos Estados Unidos.

O Yahoo foi fundado em 1994 e chegou a ser o principal motor de busca da internet, mas ficou para trás quando teve que competir com o Google.