Vendas trimestrais do iPhone da Apple superam estimativas

A Apple teve alta acima do esperado em vendas do iPhone no último trimestre de 2016, mas a previsão de receita para o trimestre atual veio abaixo das estimativas, com clientes evitando compras antes do lançamento do 10ª aniversário do iPhone.

A Apple vendeu 78,29 milhões de iPhones no trimestre fechado em dezembro, acima dos 74,78 milhões um ano antes, marcando o primeiro crescimento trimestral em vendas do iPhone em um ano.

Analistas em média estimavam vendas do iPhone de 77,42 milhões, segundo a consultoria de pesquisas FactSet Street.

Os resultados ocorrem no momento em que a demanda global de smartphones diminui e alternativas mais baratas do Android estão inundando o mercado.

O negócio de serviços da Apple, que inclui a App Store, a Apple Pay e iCloud, registrou alta de 18,4 por cento na receita, ajudado pela popularidade dos jogos como Pokemon Go e Super Mario Go Run e maior receita de assinaturas.

A empresa previu receita total de entre 51,5 bilhões e 53,5 bilhões de dólares para o atual trimestre. Analistas, em média, esperavam receita de 53,79 bilhões de dólares, segundo a Thomson Reuters I/B/E/S.

O lucro líquido da empresa no trimestre caiu para 17,89 bilhões de dólares, ou 3,36 dólares por ação, ante 18,36 bilhões de dólares, ou 3,28 dólares por ação um ano antes. Analistas em média previam 3,21 dólares por ação.

A receita subiu 3,3 por cento, para 78,35 bilhões de dólares, comparado com a estimativa média de 77,25 bilhões de dólares.