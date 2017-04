Vendas líquidas da Tenda crescem 27,2% no 1º trimestre

São Paulo – A Tenda informou, por meio de comunicado, que as vendas líquidas no primeiro trimestre de 2017 cresceram 27,2% em relação ao mesmo período do ano passado, atingindo R$ 338,9 milhões.

O volume de lançamentos foi 32,2% maior, chegando a um Volume Geral de Vendas (VGV) de R$ 302,1 milhões.

Os distratos, no entanto, também dispararam. De acordo com o comunicado, o volume chegou a R$ 85,8 milhões, o que significa um crescimento de 85,5% em relação aos R$ 46,2 milhões registrados nos primeiros três meses do ano passado.

A empresa informou que, “conforme divulgado desde o terceiro trimestre de 2016, o aumento temporário do volume de cancelamentos é efeito da revisão do processo de distratos unilaterais executados pela Tenda, para vendas não repassadas por um período superior a três meses”.

“Esperamos retornar ao patamar estável de operação dentro do segundo semestre deste ano”, diz o comunicado.