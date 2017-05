Vendas do Wal-Mart nos EUA superam estimativas no 1º tri

Chicago – O Wal-Mart Stores divulgou nesta quinta-feira vendas trimestrais ligeiramente acima do esperado em lojas estabelecidas nos Estados Unidos à medida que o fluxo de clientes aumentou e as compras online aceleraram.

O lucro por ação chegou a 1 dólar no primeiro trimestre encerrado em 30 de abril, superando a média das previsões de analistas de 0,96 dólar, segundo a Thomson Reuters I/B/E/S.

O lucro líquido consolidado caiu para 3,04 bilhões de dólares, ante 3,08 bilhões de dólares, devido a um aumento na taxa de imposto.

O Wal-Mart disse que as vendas em lojas norte-americanas abertas há pelo menos um ano aumentaram 1,4 por cento, excluindo as flutuações nos preços dos combustíveis. Analistas esperavam um aumento de 1,3 por cento, de acordo com a Consensus Metrix.

Para o segundo trimestre, o Wal-Mart disse que espera um aumento de 1,5 a 2 por cento nas vendas mesmas lojas dos EUA. A empresa ainda projetou lucro por ação de 1 a 1,08 dólar, contra as expectativas do mercado de 1,07 dólar.

No primeiro trimestre, as vendas online subiram 63 por cento, superando a alta de 29 por cento apurada no quarto trimestre. A empresa disse que a maior parte do crescimento foi de suas operações online existentes, e não de aquisições.