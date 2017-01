Vendas do McDonald’s nos EUA caem pela 1ª vez em seis trimestres

As vendas de unidades do McDonald’s nos Estados Unidos caíram pela primeira vez em seis trimestres, com a novidade de café da manhã servido o dia todo não conseguindo superar a competição de supermercados e outros varejistas.

As ações da companhia caíam cerca de 0,7 por cento às 15:50 (horário de Brasília) depois que a operadora da maior rede de fast food do mundo divulgou resultados de quarto trimestre nesta segunda-feira.

O McDonald’s e outros operadores do setor estão enfrentando competição ampla de rivais que incluem lojas de conveniência, supermercados e serviços de entrega de comida como a Blue Apron.

O desafio vindo de mercados menores tem sido particularmente importante para o McDonald’s. Supermercados têm repassado custos menores de alimentos para os lojistas, enquanto os restaurantes estão elevando preços para compensar o impacto de aumentos do salário mínimo.

O número de clientes em lojas do McDonald’s caiu mais de 10 por cento nos últimos quatro anos nos Estados Unidos, mercado mais lucrativo da companhia, segundo nota a clientes da RBC Capital Markets.

As vendas nas unidades do McDonald’s abertas nos EUA há pelo menos 13 meses caíram 1,3 por cento no quarto trimestre, ainda assim, a queda foi levemente menor que o 1,4 por cento previsto em média por analistas, segundo a Consensus Metrix.

Os resultados de operações internacionais também superaram expectativas de analistas por causa da força da rede no Reino Unido, China, Japão e alguns países da América Latina.

A receita no quarto trimestre caiu quase 5 por cento, para 6,03 bilhões de dólares, principalmente por causa da venda de restaurantes da rede a franqueados.

Analistas, esperavam, em média, receita de 5,99 bilhões de dólares, segundo a Thomson Reuters I/B/E/S.