Vendas da Tesla nos EUA sobem 27% no quarto trimestre

Nova York – As vendas do quarto trimestre da Tesla Motors avançaram 27% no quarto trimestre, mas isso não foi o suficiente para que a montadora do Vale do Silício atingisse sua meta de entregar pelo menos 80 mil veículos até o fim de 2016.

A companhia vendeu 22,2 mil veículos no quarto trimestre, ante 17,478 mil no mesmo período do ano retrasado. A empresa vendeu um total de 76,230 mil carros no ano passado. As ações da Tesla recuaram 2,2% nas negociações no after hours em Nova York.

O chefe-executivo da Tesla, Elon Musk, estabeleceu a ambiciosa meta de produzir 500 mil veículos em 2018 ante uma produção de cerca de 84 mil veículos no ano passado.