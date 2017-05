Vendas da GM, Ford e Toyota caem em abril nos EUA

Detroit – General Motors, Ford Motor e Toyota Motor, as três maiores fabricantes de automóveis nos Estados Unidos, informaram nesta terça-feira redução nas vendas de novos veículos em abril, indicando que o longo ciclo de crescimento da indústria está perdendo força.

Maior fabricante norte-americana, a GM reportou queda de 6 por cento nas vendas de abril, para 224.406 veículos, mas disse que no mês foi mantido o forte crescimento das vendas de crossovers e caminhões.

A venda de novos veículos cresceu desde o final da Grande Recessão e bateu o recorde de 17,55 milhões de unidades em 2016. Mas com o apetite do consumidor por novos automóveis diminuindo, as fabricantes elevaram os descontos para acelerar as vendas nas concessionárias.

Segunda maior fabricante dos Estado Unidos, a Ford disse que suas vendas caíram 7,2 por cento em abril, com redução de 10,5 por cento nas vendas para consumidores. A venda de automóveis caiu 21 por cento e as vendas de caminhões caíram 4,2 por cento, enquanto as vendas de SUVs cresceram 1,2 por cento.

A Toyota disse que suas vendas caíram 4,4 por cento no mês, com a sua marca de luxo Lexus registrando queda de 11,1 por cento. As vendas de autommóveis da fabricante japonesa caíram 10,4 por cento nos Estados Unidos, enquanto as vendas de caminhões cresceram 2,1 por cento.