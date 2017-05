Venda fraca de iPhone afeta ações de fornecedores da Apple

Londres – As ações de fornecedores norte-americanos e europeus de microchips, sensores e circuitos da Apple caíram nesta quarta-feira, depois que as vendas do iPhone ficaram abaixo do esperado no segundo trimestre.

Os fornecedores dependem das vendas do iPhone para compor parte de seus lucros e em alguns casos o anúncio da Apple na terça-feira reacendeu preocupações sobre exposição excessiva das empresas à Apple.

A Apple anunciou na terça-feira que vendeu 50,76 milhões de iPhones no trimestre encerrado em 1º de abril, caindo de 51,19 milhões de unidades no ano anterior.

O anúncio indicou que os consumidores podem ter adiado compras do aparelho em antecipação à edição de décimo aniversário de lançamento do produto.

As ações da Dialog Semiconductor, que fornece sistemas de gerenciamento de energia para a Apple, fecharam em queda de 2,5 por cento e ficou entre as principais baixas do dia na Europa.

A Imagination Technologies, empresa britânica que produz chips gráficos usados no celular da Apple, teve desvalorização de 3,3 por cento.

Em abril, a Apple, maior cliente da Imagination, disse que pode parar de usar a tecnologia da empresa dentro de 15 a 24 meses, o que fez a companhia britânica perder dois terços de seu em um único pregão.

A STMicro, que fornece os acelerômetros do celular, giroscópios e sensores de movimento, caiu 1,8 por cento nesta quarta-feira.

Enquanto isso, a ASML, maior fornecedora europeia de fabricantes de chips de computadores, teve queda de 0,4 por cento.