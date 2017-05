Venda de energia da Eldorado cresce 15% no 1º trimestre

São Paulo – As vendas de energia verde da Eldorado Brasil cresceram 15% no primeiro trimestre de 2017 ante igual período do ano passado para 57,6 mil MW no primeiro trimestre de 2017.

Em 2016, a Eldorado gerou 1.360 mil MW de energia, dos quais 749 mil MW foram consumidos pela própria linha produtiva, 427 mil MW foram vendidos para os parceiros de insumos químicos localizados dentro do complexo industrial e 181 mil MW foram destinados ao sistema elétrico nacional, volume 4% superior a 2015.

A venda da energia verde para o grid gerou uma receita de R$ 34 milhões para a companhia.

Atualmente a Eldorado tem potência instalada para produzir até 220 MW/h de energia de biomassa de eucalipto.

Cerca de 90 MW/h são utilizados pela fábrica e 55 MW/h, em média, são fornecidos para outras indústrias do complexo químico industrial. A produção de energia excedente é vendida para o sistema elétrico nacional.