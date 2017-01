Vale, Samarco e BHP pedem mais 10 dias para depósito de R$1,2 bi

São Paulo – As mineradoras Samarco, Vale e BHP Billiton pediram nesta segunda-feira a prorrogação para 19 de janeiro do prazo que vencia nesta data para um depósito de 1,2 bilhão de reais ordenado pela Justiça Federal em Minas Gerais para cobrir futuras medidas reparatórias ao desastre com a barragem em Mariana (MG), no ano passado.

“As partes estão em tratativas e apresentaram hoje petição conjunta para prorrogação do prazo de prestação da garantia”, disse a Vale em comunicado.

Questionada, a Justiça Federal em Minas Gerais não deu imediatamente informações sobre o caso.