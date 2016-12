Vale diz que chuvas provocaram vazamento em Minas Gerais

São Paulo – Em resposta a ofício enviado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a Vale informou nesta quinta-feira, 22, que as chuvas que atingiram o Quadrilátero Ferrífero, no Estado de Minas Gerais, provocaram o entupimento de um bueiro integrante do sistema de drenagem natural da região, localizado sob uma ferrovia operada por terceiros.

A mineradora afirma que está tomando todas as medidas necessárias para regularização da situação, e que diante do caráter não material do vazamento, entende que não se trata de um fato relevante.

O ofício da CVM foi motivado por informações divulgadas pela imprensa nacional sobre o vazamento, que teria inclusive atingido uma barragem de contenção da CSN.