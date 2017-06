Vale contrata linha de crédito rotativo de US$ 2 bi com bancos

São Paulo – A Vale anunciou a conclusão de uma nova linha sindicalizada de crédito rotativo (revolving credit facility) no valor de US$ 2 bilhões, com prazo de cinco anos.

A linha de crédito rotativo foi contratada com um sindicato composto por 18 bancos globais, liderados por Citibank, Crédit Agricole RBC Capital Markets e The Bank of Nova Scotia.

Fazem parte também deste sindicato ABN AMRO, Bank of Montreal, Deutsche, Mizuho, Sumitomo, UniCredit Bank, HSBC, Industrial and Commercial Bank of China, JPMorgan, Société Générale, Standard Chartered, BNP Paribas, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, e Natixis.

As linhas ofertadas superaram o montante originalmente demandado pela companhia, segundo a Vale.

“Esta linha de credito rotativo substituirá a linha de US$ 2 bilhões contratada em 2013 com prazo de 5 anos, a qual será cancelada. A Vale conta ainda com outra linha no valor de US$ 3 bilhões, totalizando assim US$ 5 bilhões em linhas de crédito rotativo”, diz a companhia.

Este instrumento representa uma fonte adicional de liquidez e pode ser utilizado pela mineradora e algumas de suas subsidiárias em qualquer momento da vida útil do instrumento (US$ 2 bilhões até 2022 e US$ 3 bilhões até 2020).

“A linha de credito rotativo forma um significativo colchão de liquidez e possibilita maior eficiência da gestão do caixa, sendo consistente com o foco estratégico da minimização do custo do capital”, complementa a empresa em comunicado ao mercado divulgado nesta sexta-feira.