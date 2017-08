São Paulo – A Vale anunciou nesta segunda-feira uma oferta para a aquisição de 750 milhões de dólares em seus bônus com vencimento em 2020, após ter resgatado a totalidade dos bônus com vencimento em 2019, no valor de 1 bilhão de dólares.

O título de 2020 tem cupom de 4,625 por cento e o de 2019, de 5,625 por cento.

