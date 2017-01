Usina nuclear de Angra 2 é desconectada após falha

São Paulo – A usina nuclear de Angra 2, em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, foi desconectada do sistema elétrico do Brasil após uma falha, informou nesta terça-feira a Eletronuclear, subsidiária da estatal Eletrobras responsável pela operação da unidade.

O problema foi registrado às 22h35 da segunda-feira, e atualmente técnicos da Eletronuclear investigam as causas do incidente e trabalham para providenciar o retorno da usina, que tem 1.350 megawatts em capacidade.

“Vale ressaltar que este incidente não envolveu os equipamentos e sistemas da parte nuclear da usina nem representou nenhum risco aos trabalhadores da central nuclear ou ao meio ambiente”, disse a Eletronuclear em nota.

A empresa explicou que houve atuação indevida da proteção de sobrepressão de um dos transformadores principais da usina, o que causou o desarme de disjuntores que fazem a conexão da unidade à rede elétrica.