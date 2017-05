United Airlines embarca passageira em voo errado

São Paulo – Ao invés de ir para seu destino final, uma passageira foi embarcada no voo errado, viajou para a direção contrária e demorou 28 horas para chegar ao local correto, enquanto o voo original seria de apenas 7 horas.

A história é o mais novo capítulo do drama da United Airlines. Em abril, a companhia expulsou à força um passageiro de um voo com overbooking e, em outra ocasião, um casal de noivos que viajava para o seu casamento.

Um passageiro foi picado por um escorpião e um coelho gigante recordista morreu no porão do avião.

No novo incidente, a companhia não fez os avisos corretos e não verificou o bilhete de voo, o que fez com que uma passageira voasse na direção oposta ao seu destino.

Lucie Bahetoukilae comprou um bilhete saindo de Newark, aeroporto de Nova Jersey, para ir a Paris. No entanto, a companhia aérea mudou o portão de embarque do voo e fez o aviso da mudança apenas em inglês e não em francês, ainda que o voo fosse até a França.

Tampouco enviou o aviso por email, serviço normalmente oferecido pela empresa. Lucie, como não entende inglês, não entendeu o aviso. Mais do que isso, ela embarcou no avião errado e acabou chegando a San Francisco, na costa oposta dos Estados Unidos.

Diane Miantsoko, sobrinha da passageira prejudicada, falou ao site WABC TV sobre o incidente. Segundo ela, quando Lucie chegou ao seu assento já havia alguém no lugar. A comissária de bordo, ao invés de verificar seu cartão de embarque, apenas a acomodou em outro lugar.

A viagem, que deveria ter sido de apenas 7 horas, levou mais de 28 horas.

De acordo com Diane, a família não busca reembolso. A United Airlines afirmou que a embarcou no próximo voo a Paris e a reembolsou pela estadia em San Francisco durante as 11 horas que ela precisou aguardar.