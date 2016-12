Unipar compra Solvay Indupa e planeja OPA na Argentina

A determinação final do valor da aquisição, contudo, depende da apuração dos valores do endividamento e do capital de giro consolidados da Solvay Indupa na presente data.

O próximo passo será uma oferta pública para aquisição (OPA) do total de demais ações da Solvay Indupa negociadas na Bolsa de Buenos Aires.

A autorização da OPA está em análise na Comisión Nacional de Valores (CNV), de acordo com fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

A compra da Solvay Indupa pela Unipar foi anunciada no dia 2 de maio de 2016. A Superintendência Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou o negócio, sem restrições, no dia 7 de dezembro de 2016.

Em dezembro de 2013, a Braskem havia anunciado a compra da Solvay Indupa, após quase um ano de negociações, em operação avaliada em US$ 290 milhões.

O negócio, porém, foi rejeitado pelo Cade, em função de a Solvay ser a principal concorrente da Braskem no mercado de PVC na América do Sul, especialmente no Brasil.