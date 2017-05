Unimed Paulistana faz leilão de cadeiras e itens de escritório

Setor Serviços Controle Brasileiro Endividamento 106,7% <h4> <span style="color:#696969;">Fonte: Melhores e Maiores</span></h4> " data-medium-file="https://abrilexame.files.wordpress.com/2016/09/size_960_16_9_sede-unimed-web.jpg?quality=70&strip=info&w=300" data-large-file="https://abrilexame.files.wordpress.com/2016/09/size_960_16_9_sede-unimed-web.jpg?quality=70&strip=info&w=960" /> Setor Serviços Controle Brasileiro Endividamento 106,7% Fonte: Melhores e Maiores " data-medium-file="https://abrilexame.files.wordpress.com/2016/09/size_960_16_9_sede-unimed-web.jpg?quality=70&strip=info&w=300" data-large-file="https://abrilexame.files.wordpress.com/2016/09/size_960_16_9_sede-unimed-web.jpg?quality=70&strip=info&w=960" />

São Paulo – Em processo de recuperação judicial desde 2015, a Unimed Paulistana termina amanhã, quarta-feira, o leilão de móveis e equipamentos de escritório, que eram usados pela companhia em sua sede e unidades em São Paulo.

Os itens, divididos em 500 lotes, estão sendo vendidos desde o final de abril com descontos de mais de 80% e vão de cadeiras giratórias e armários até aparelhos telefônicos e monitores.

De acordo com Sato Junior, leiloeiro oficial da empresa, não há como precisar o quanto será arrecadado com o leilão. “Mas adianto que são ótimas oportunidades”, diz por comunicado.

Para se ter uma ideia dos valores, no site da Sato Leilões é possível encontrar lotes com 10 CPUs da marca Dell e 11 monitores pelo lance inicial de R$ 870. Uma estação de trabalho em madeira, com cinco lugares, pelo lance inicial de R$ 130.

A Unimed Paulistana era a principal do Sistema Unimed, considerada a maior rede de assistência médica do Brasil, com 351 cooperativas, 110 mil médicos e 113 hospitais.

Empregava, até dezembro, 3.351 pessoas e faturava 3,2 bilhões de reais por ano. A marca valia 2,9 bilhões de reais e ocupava o 23º lugar entre as mais poderosas do país.

Em setembro de 2015, a Agência Nacional de Saúde decretou a alienação compulsória da carteira de 744.000 beneficiários da operadora de saúde, que logo entrou com pedido de recuperação judicial.