Unilever fecha compra de empresa de cosméticos por US$2,7 bi

Seul – A Unilever concordou em comprar a empresa de cosméticos Carver Korea do Goldman Sachs, do Bain Capital e do fundador da companhia por 2,71 bilhões de dólares, à medida que expande os negócios de beleza e cuidados pessoais.

O grupo anglo-holandês anunciou o acordo nesta segunda-feira, dizendo que a Carver era o negócio de cuidados dermatológicos de crescimento mais rápido da Coreia do Sul, por meio das vendas da marca A.H.C brand.

Bain e Goldman Sachs adquiriram conjuntamente uma fatia majoritária de cerca de 60 por cento da Carver por cerca de 500 milhões de dólares no ano passado, disse nesta segunda-feira uma fonte familiarizada com o assunto.

A Carver Korea, o Bain Capital e o Goldman Sachs não estavam imediatamente disponíveis para comentar.