Unidade da fintech Wecash no Brasil recebe aporte de R$120 mi

São Paulo – A filial do Brasil da fintech chinesa Wecash informou nesta sexta-feira que recebeu um aporte de 120 milhões de reais para investir no país.

O valor faz parte da terceira rodada de investimentos provenientes do levantamento de 80 milhões de dólares oriundos da matriz chinesa.

Em nota, o presidente da Wecash no Brasil, Roger Madeira, disse que os novos recursos vão ajudar a companhia a desenvolver produtos lançados em abril, incluindo promotoras de crédito, uma empresa de avaliação de risco para análise de crédito no aluguel de imóveis, financiamento online e CDC para pagamentos em comércio eletrônico, além de cobrança e recuperação de crédito.

A empresa se apresenta como maior plataforma de avaliação de crédito da Ásia, com mais de 80 milhões de usuários ativos no mundo e valor de mercado superior a 1 bilhão de reais. Conta com unidades nos Estados Unidos, na Indonésia e no Vietnã.