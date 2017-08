Ultrapar diz que continuará buscando aprovação do Cade

São Paulo – A Ultrapar divulgou Fato Relevante com seu posicionamento sobre o parecer dado pela Superintendência Geral (SG) do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), que recomendou ao Tribunal do órgão a reprovação da compra da Liquigás, controlada pela Petrobras, pela Ultragaz, do Grupo Ultra.

Além de lembrar que o parecer da SG não é vinculativo, e que cabe ao Tribunal do Cade a decisão final sobre a operação, a Ultrapar ressalta que seguirá buscando a aprovação junto ao Tribunal, “de maneira a afastar as preocupações concorrenciais apontadas pela SG”.

A Petrobras também se manifestou, e afirma que as duas companhias “acreditam que há iniciativas capazes de solucionar as preocupações concorrenciais levantadas pela SG e continuarão colaborando com o Cade, com vistas a obter a aprovação desta operação”.