UE vai investigar acordo de US$38 bi entre a Qualcomm e NXP

Bruxelas – Autoridades antitruste da União Europeia abriram nesta sexta-feira uma investigação sobre a oferta de 38 bilhões de dólares da fabricante norte-americana de chips Qualcomm pela NXP Semiconductors, preocupadas que a combinação das empresas possa pressionar os rivais e gerar aumento de preços.

Também há preocupação de que companhia poderia desenvolver a capacidade e o incentivo para alterar as práticas de licenciamento de propriedade intelectual da NXP, em particular a tecnologia NFC, ao transferi-las para o portfólio de patentes da Qualcomm, disse a Comissão Europeia.

O órgão regulador da União Europeia expressou preocupações sobre a redução da competição no setor de semicondutores usados em carros. Uma decisão deve ser tomada sobre o acordo até 17 de outubro.

A Qualcomm disse estar confiante em resolver as preocupações da UE e acrescentou que ainda espera fechar o negócio até o fim do ano.

Reguladores antitruste dos EUA deram sinal verde para o acordo em abril, sem exigir concessões.

A Reuters informou no dia 2 de junho que a Qualcomm, que fornece chips para fabricantes de celulares Android e para a Apple, poderia estar sujeita a uma longa investigação da UE depois de se recusar a oferecer concessões para resolver as preocupações do bloco apresentadas em uma revisão preliminar.