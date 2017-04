Ubook recebe aporte de R$3,2 mi de fundo Cypress M3 FIP

São Paulo – A companhia brasileira de tecnologia voltada a audiolivros Ubook recebeu nesta semana investimento de 3,2 milhões de reais do fundo Cypress M3 FIP, da Trivella M3 Investimentos, gestora independente de recursos focada em companhias do país.

A Ubook, criada em 2014, se classifica como “maior plataforma de audiolivros por streaming da América Latina”.

Atualmente, a companhia hospeda mais de 100 mil títulos e encerrou 2016 com vendas de 25 milhões de reais, alta de 67 por cento sobre 2015. Com o investimento do Cypress, a empresa espera elevar as vendas em 80 por cento.

No total, a Ubook já recebeu 8 milhões de reais em investimento direto, entre aportes dos sócios fundadores, Koolen & Partners e Cypress M3.

A empresa tem parceria com mais de 100 editoras nacionais e em muitos casos a Ubook investe em toda a produção da versão do livro em áudio, o que garante exclusividade da divulgação de conteúdos da companhia.

Com o aporte recebido do Cypress M3, a produção de novos títulos deverá ser intensificada, afirmou a companhia.

“A quantidade de lançamentos de títulos impressos ainda é muito superior ao que produzimos em áudio hoje (…) Temos que investir bastante em tecnologia e investir em licenciamento e produção de novos títulos em português”, disse o presidente-executivo da Ubook, Flávio Osso, em comunicado à imprensa.

Em relatório de 2016 citado pela Ubook, a Audio Publisher Association (APA), entidade que representa a indústria de audiobooks nos Estados Unidos, indicou que o mercado movimentou 1,77 bilhão de dólares em 2015, uma alta de 20,7 por cento em comparação com o ano anterior.