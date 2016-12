Uber tem prejuízo de mais de US$800 mi no 3º trimestre

O Uber Technologies teve prejuízo de mais de 800 milhões de dólares no terceiro trimestre, sem considerar as operações na China, informou a Bloomberg, citando uma pessoa familiarizada com a situação.

No trimestre anterior, a perda reportada pela empresa ficou significativamente acima deste patamar, incluindo também as operações chinesas, de acordo com a agência de notícias.

No terceiro trimestre, a receita líquida do Uber subiu para cerca de 1,7 bilhão de dólares, de 1,1 bilhão de dólares no trimestre imediatamente anterior.

Conforme a Bloomberg, a empresa está no caminho de faturar mais de 5,5 bilhões de dólares no ano fiscal 2016.

O Uber não estava imediatamente disponível para comentar os números.