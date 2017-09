Uber quer parar de usar carros a diesel em Londres até 2019

A Uber deixará de usar carros a diesel em Londres até o final de 2019 e a grande maioria das corridas será em veículos elétricos ou híbridos até lá, disse a empresa de aplicativo de transporte urbano nesta sexta-feira.

No momento, a empresa diz que cerca de metade das corridas realizadas na capital britânica são realizadas com veículos mais ecológicos no UberX, serviço padrão de baixo custo da empresa.

Vários fabricantes de automóveis anunciaram planos nos últimos meses para eletrificar grande parte de seus novos carros, e a Volvo tornou-se a primeira grande montadora a estabelecer uma data para eliminar progressivamente veículos movidos exclusivamente a motor de combustão interna.

A Grã-Bretanha proibirá a venda de novos carros a gasolina e diesel a partir de 2040, reproduzindo planos da França e cidades como Madrid, Cidade do México e Atenas.

A Uber, que tem cerca de 40.000 motoristas em Londres, vai oferecer somente modelos elétricos ou híbridos no UberX na virada da década e planeja fazer o mesmo até 2022 em todo o país.

“A poluição do ar é um problema crescente e estamos decididos a desempenhar nosso papel para enfrentá-lo com este plano ousado”, disse o chefe para cidades do Reino Unido da Uber, Fred Jones.

“Os londrinos já sabem que muitos carros em nosso aplicativo são híbridos, mas queremos ir muito mais longe e ter todos elétricos na capital”, disse ele.

A companhia disse na sexta-feira que ajudará seus motoristas que queiram mudar para carros mais ecológicos com um fundo de mais de 150 milhões de libras (197 milhões de dólares), pagando até 5.000 libras por troca de veículos a gasolina ou diesel.

Uber começará a construir o fundo no próximo mês com um investimento de 2 milhões de libras e com o valor de 0,35 libraadicionado em cada tarifa obtida em Londres.